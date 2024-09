È morto Totò Schillaci | l’eroe delle Notti magiche di Italia ’90 aveva 59 anni

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Èdi’9059all’età di 59, l’ex calciatore che ha fatto sognare l’ai Mondiali di calcio del 1990. L’annuncio è arrivato nel mattino di oggi, mercoledì 18 settembre. Il decesso è avvenuto nel reparto di pneumologia dell’ospedale Civico dove” era ricoverato da qualche giorno per via di un tumore al colon. Le condizioni dierano migliorate con il trascorrere del giorno fino all’improvviso peggioramento avvenuto nella giornata di ieri, martedì 17 settembre. Nell’ultimo bollettino diramato dall’ospedale, infatti, si leggeva: “Nelle ultime 24 ore le condizioni cliniche del paziente Salvatoresono in sensibile peggioramento, il supporto farmacologico e strumentalefunzioni cardiorespiratorie consentono al momento una stazionarietà dei parametri vitali.