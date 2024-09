Cosa dobbiamo impedirgli di fare Matteo Salvini | Lella Costa deraglia da Floris | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024)completamente fuori controlli negli studi televisivi di La7. L'attrice è stata ospite di DiMartedì, il talk show politico condotto da Giovanni. E l'argomento sul quale è stata invitata a discutere con gli altri opinionisti riguardava la vicenda giudiziaria che sta coinvolgendoe l'ong Open Arms. Il pm di Palermo ha infatti chiesto sei anni di carcere per il segretario della Lega in seguito ai fatti che lo hanno visto protagonista quando era ministro dell'Interno del governo giallo-verde. In molti, tra esponenti progressisti e ong, si augurano chefinisca in carcere per aver tentato di far sbarcare più di 100 migranti dopo essere stati salvati e trasportati sulle coste italiane da Open Arms. Almeno su questonon la pensa allo stesso modo.