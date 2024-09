Cacciatela ora Grande Fratello inizio da incubo per Beatrice Luzzi | già polemiche

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Non sembra iniziare nel migliore dei modi la nuova avventura aldi. Lei è diventata opinionista, insieme a Cesara Buonamici, dopo l’esperienza come concorrente nella scorsa edizione. Ma c’è già chi non la sta apprezzando per nulla, infatti è arrivato soprattutto un attacco ben definito ed è pure stata pubblicata un’immagine contro l’attrice. Non sappiamo sesia già stata informata di questa pesantissima critica al di fuori del. E non sarebbe l’unica, infatti in tanti si starebbero già mettendo contro l’opinionista del reality show, scelta da Alfonso Signorini in persona. Ma vediamo insieme cosa sta succedendo in queste ultime ore. Leggi anche: “Ma sei pazzo a fare queste cose?”.