Boom dei consumi Sconto da Uniacque per gli alluvionati

(Di mercoledì 18 settembre 2024), la società che gestisce il servizio idrico integrato a Bergamo, scende in campo per sostenere i cittadini e le imprese del capoluogo colpiti dal nubifragio di lunedì 9 settembre. Per l’alluvione e il fango i bergamaschi sono stati infatti costretti anche a utilizzare grandi quantità di acqua per pulire gli androni dei palazzi, garage, cantine, arredi, veicoli.si è messa dunque a disposizione per fornire un concreto sostegno: grazie a un accordo stipulato con l’Amministrazione comunale, chi ha registratoidrici superiori alla media dei mesi precedenti potrà ottenere l’applicazione della tariffa base per il pagamento degli oneri eccedenti. Sarà sufficiente compilare entro martedì il modulo disponibile sul sito del Comune che verrà automaticamente inviato a. Il ricalcolo, se dovuto, verrà riconosciuto nella fattura in uscita a dicembre 2024.