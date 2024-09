Assurda tragedia | mettono la loro bimba di 2 anni a letto muore investita da un’auto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Unaha colpito una coppia di genitori di Allen Township, una tranquilla comunità a un’ora da Kalamazoo, in Michigan. La sera di venerdì 13 settembre, la coppia ha messo ala propria figlia di soli 2. Ma la piccola, anziché addormentarsi, in qualche modo è riuscita a scendere dal suo lettino e, mentre i genitori la pensavano al sicuro, è sgattaiolata per strada, dove è statae uccisa da. Una fatalità impensabile Come ha confermato il rapporto delle autorità locali, la piccola “è uscita dale poi di casa” mentre i genitori erano impegnati in lavori nelle vicinanze dellaabitazione. Il dramma si è consumato rapidamente: l’allarme è stato dato intorno alle 20.20, per un “incidente trae un pedone” nell’isolato 200 di Chicago Street. Alarrivo, le forze dell’ordine hanno trovato laagonizzante in strada.