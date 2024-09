Alma tra mercato e diffide Il Fano Calcio screma la rosa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sconfitta sul campo a Macerata, l’guarda ancora al, ma deve anche occuparsi delle battaglie legali per far fronte ai creditori. Sarebbero 11 leche giocatori e tecnici della passata stagione hanno inviato la scorsa settimana al Collegio arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti per vedersi riconoscere i propri compensi. Ad assisterli è stato l’avvocato Federico Schiavoni, d’intesa con l’Associazione italiana calciatori. I giocatori e i tecnici lamentano il mancato pagamento degli ultimi mesi dello scorso campionato. Spetterà alla Commissione accordi economici accertare la sussistenza di tali crediti ed eventualmente intimare alla societàJuventus srl di pagare entro 30 giorni. Questo termine scatterà da quando la Commissione accoglierà la domanda, e la cosa potrebbe andare alla lunga qualche mese a causa delle numerose vertenze in atto.