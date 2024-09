Addio a Viviano Maraviglia Generazioni nel suo ristorante Aveva un sorriso per tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "Un imprenditore che ha dato da bere e da mangiare a tutta Casalguidi: penso chesiano andati almeno una volta nel suo. Una persona conosciuta e stimata da, che amava stare al pubblico. E da bambino, mi raccontava sempre di quando gestiva un bar a Pistoia e gli capitò di giocare a calciobalilla con Adriano Celentano". Antonio Tabarin ha così ricordato lo zio, scomparso due giorni fa a 79 anni. Ha lasciato la moglie Tosca Biagi e i figli Lorenzo e Daniele, ma la comunità ha perso uno dei suoi "storici" esercenti. Nato a Pistoia, arrivò a Cantagrillo nei primissimi anni ‘80 per gestire il Bar Jolly. Era il periodo in cui la Pistoiese centrò la promozione in Serie A e propriofu tra i fondatori del primo club arancione della zona. Aprì poi il"L’Abbaino" a Casalguidi, gestendolo per oltre un ventennio sino ai primi 2000.