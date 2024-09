Sesto Fiorentino chiuso al traffico per tre notti il sottopasso autostradale di via del Cantone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024)(Firenze), 17 settembre 2024 – Ildi via delresteràalin direzioneper tre: mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20, dalle ore 22 alle ore 06 del giorno successivo. Lo fa sapere il Comune di. Il tratto saràper l’esecuzione di lavori stradali. I veicoli in transito saranno deviati sull’A11 fino a Peretola. I ciclomotori e tutti i veicoli non ammessi al transitoavranno l’obbligo di svoltare a destra su via Fermi e di proseguire sulla viabilità ordinaria fino a Firenze.