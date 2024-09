Sergio Cofferati Pd | Allearsi con i centristi? Ci vuole attenzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024), ex segretario della Cgil ed ex sindaco di Bologna, oggi residente in Liguria, che riflesso pensa avranno i patteggiamenti sul voto? "I patteggiamenti confermano l’esistenza di pratiche fuori dalla norma e dalla legge. Credo sarà un peso negativo che graverà sul centrodestra. Anche perché quei comportamenti erano visibili e noti alla gran parte delle persone che si stanno mettendo in campo nelle contesa elettorale: non avendoli contrastati né criticati hanno comunque una responsabilità ". IMAGOECONOMICA Si riferisce al sindaco di Genova e candidato governatore Marco Bucci? "Non solo. Ci sono tante persone di cui si ipotizza la candidatura nelle liste e un eventuale ruolo da assessori. Il modello che hanno osservato senza battere ciglio, è un modello illecito che non è stato contrastato. Perciò sono molto curioso di vedere anche cosa proporranno".