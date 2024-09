Sean Diddy Combs arrestato a New York dopo un’incriminazione federale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) L’icona dell’hip-hopè statoa Newa seguito dilegata a indagini su traffico sessuale. Le accuse esatte rimangono sotto sigillo., famoso produttore musicale e imprenditore, è statoil 16 settembre 2024 a New, a seguito di. L’arresto è avvenuto in un hotel di Manhattanmesi di indagini sulle accuse di presunto traffico sessuale e violenza sessuale che lo hanno coinvolto negli ultimi anni., che ha collaborato con le autorità e si era trasferito a Newanticipando possibili accuse, ha respinto le accuse attraverso il suo avvocato, definendo il processo un’ingiustizia e dichiarando di essere pronto a dimostrare la sua innocenza in tribunale.