Pronto soccorso da codice rosso Schillaci | mancano 4500 medici 10mila infermieri

(Di martedì 17 settembre 2024) AGI - Allo stato attuale la carenza die diin Italia ammonta a molte migliaia di unità. A confermarlo il ministro della Salute, Orazio, che nella sua comunicazione in Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale spiega che nel settore dell'emergenza-urgenza, "la carenza del personale è il principale problema" e si parla di "4.500" da integrare nei. Il ministro spiega che uno dei problemi è rappresentato dai 'gettonisti' che sta cercando di disincentivare e al cosiddetto esodo improprio dal Servizio sanitario nazionale per cui, spiega, "siamo anche intervenuti per ridurre le esternalizzazioni". Altra questione, aggiunge, è il fatto che "oggi i giovani scelgono altre specializzazioni, problema che avviene anche in altri stati come gli Usa".