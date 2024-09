Portogallo il nord del Paese assediato dagli incendi | 6 morti e decine di case rase al suolo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Cinquemila vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento dei circa 100che stanno devastando i boschi deldel, provocando la morte di almeno sei persone e lo sfollamento di un numero imprecisato di residenti. L’emittente statale Rtp ha mostrato immagini diale fumo che si alzava su terreni carbonizzati nella zona di Castro de Aire. Una delle vittime ha perso la vita per le ustioni riportate mentre un’altra per un arresto cardiaco. Tra le aree più colpite c’è il distretto di Aveiro, a sud della città settentrionale di Porto, dove un pompiere è morto mentre era in servizio. Il premier portoghese, Luís Montenegro, ha spiegato che il vigile del fuoco è morto per un “malore improvviso” e ha fatto le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai colleghi.