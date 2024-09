Morto Beppe Menegatti addio al compagno di vita e d’arte di Carla Fracci | un legame lungo 70 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) E’ vissuto ancora tresenza la sua amata compagna di. Il regista, marito die autore delle regie di moltissime creazioni da lei interpretate, èoggi a Roma. Aveva compiuto il 6 settembre i 95. Era stato ricoverato in ospedale lo scorso 12 settembre e proprio ieri era stato trasferito in un hospice. Ma le sue condizioni sono peggiorate. Sempre vicino a lui negli ultimi momenti il figlio Francesco. Giuseppe “era nato a Firenze, classe 1929. Gli esordi, come assistente di Luchino Visconti, avevano aperto la strada a una lunga carriera di regista di teatro, opera e balletto, firmando moltissimi spettacoli per la grande ballerina e interprete mondiale,, che aveva sposato nel 1964. Diplomato all’Accademia nazionaledrammatica Silvio D’Amico aveva cominciato a lavorare giovanissimo.