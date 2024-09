Mondiali ciclismo Zurigo 2024 cronometro donne Elite | percorso e altimetria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024) L’e ildelladeidiriservata alle. Le migliori interpreti della disciplina si sfideranno per la maglia iridata lungo i 29,9 chilometri da Gossau a. Una prova leggermente più mossa nella prima parte, per poi proporre un tracciato totalmente pianeggiante nel finale in cui si potrà sviluppare la massima velocità possibile. I tratti più impegnativi saranno gli stessi della prova maschile, con gli uomini che però affronteranno le pendenze più arcigne intorno alla metà della propria prova. L’arrivo è posto a Sechseläutenplatz, la piazza che accoglierà la conclusione di tutte le gare della rassegna iridata di. Lo scorso anno a imporsi nellairidata, andata in scena a Stirling in Gran Bretagna, fu la statunitense Chloe Dygert.