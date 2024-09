Libano esplosione a Beirut I media | Attacco hacker di Israele ai cercapersone di miliziani Hezbollah – I video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 17 settembre 2024) Un boato è stato avvertito intorno a mezzogiorno (ore locali) a, in, alla periferia sud della città nel quartiere di Dahiyeh. Secondo quanto riferisce Reuters, sarebbe stata provocata dall’simultanea deidi migliaia di membri di. La detonazione dei dispositivi utilizzati per la comunicazione ha causato ferite gravi. Secondo alcune fonti locali, le detonazioni sono avvenute in diverse parti del Paese: a, nel sud dele nella valle orientale della Bekaa. Non solo: anche Damasco, in Siria, conterebbe dei feriti. Le persone ferite sarebbero migliaia e lo scoppio sarebbe stato causato da undiai sistemi di radio comunicazione, che avrebbe attivato iprovocando delle micro-esplosioni. Tra i feriti ci sarebbe anche l’ambasciatore iraniano inMojtaba Amani.