La Teiera Eclettica

(Di martedì 17 settembre 2024) LaVia Melzo, 30 – 20129 Milano Tel. 02/29419101 Sito Internet: www..it Tipologia: negozio con sala da tè Prezzi: tè 4,50/12€, dolci 5€ Chiusura: Domenica pomeriggio e Lunedì mattina OFFERTA Dall’acquisto per il consumo a casa alla degustazione in loco, non c’è dubbio che questo indirizzo milanese rappresenti un vero e proprio piccolo tempio del tè, tappa imprescindibile per gli appassionati del genere ma anche per chi vuole semplicemente sorseggiare una tazza di ottima qualità e preparata a dovere. Qui, infatti, troverete una carta davvero vasta e ben compilata, che va dalle tipologie più conosciute ai pregiati tè pu erh e oolong, senza dimenticare infusi e tisane; ciascuno è presentato e descritto nei dettagli, con indicazione della provenienza, della metodologia di coltivazione e del profilo gustativo.