In casa con un panetto di cocaina e 3mila euro pusher albanese beccato dai Falchi di Caserta

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 17 settembre 2024). Agenti della sezionedella Squadra Mobile della Questura di, nell’ambito di attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un28enne, di origine, incensurato, per detenzione ai fini di vendita di sostanze stupefacenti. I “” hanno seguito un uomo, sospettato di essere dedito alla vendita di stupefacente nella città di. È stato fermato e perquisito e, in un appartamento differente rispetto a quello dichiarato come abituale dimora, i poliziotti hanno trovato un “” di, attrezzatura per il peso ed il confezionamento, e denaro contante per oltre 3000, provento dello spaccio. L’uomo è stato arrestato ed associato allacircondariale di Santa Maria Capua Vetere.