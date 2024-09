Il trucco di Sinner decisivo per la vittoria di Berrettini in Davis Volandri svela | Glielo avevo detto anch’io ma non mi ascoltava

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) “anche io ma si vede che quelle cose, dette dal numero 1 al mondo, fanno un altro effetto“. Non capita tutti i giorni di ricevere consigli dal tennista più forte – attualmente – del pianeta. E se a farlo è un caro amico, tanto di guadagnato. Così Matteo, aiutato a bordocampo da Jannik, è riuscito a battere in rimonta l’olandese Botic van de Zandschulp nel suo ultimo match del girone di Coppagiocato a Bologna. A pochi metri da lui, l’altoatesino è stata la spalla perfetta: “Ha dato un bell’aiuto a Matteo quando era in difficoltà contro Van de Zandschulp, gli hadi rispondere un po’ più a destra e indietro e da lì ha iniziato ad avere palle break”, rivela Filippoin un’intervista a La Gazzetta dello Sport.