Il Primato Nazionale | rifare l’Italia quindi l’Europa

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 sett – L’appiattimento di un mondo che in un arco di tempo relativamente breve è andato a definirsi come “anti-sistema” e/o “populista” è ormai evidente a chiunque. Seppur inizialmente fertile d’idee e spiragli nuovi, il coagulo di pensiero generato anche da queste nostre colonne è finito per darsi ad una lettura della realtà sempre più superficiale e partigiana: dal no-vaxismo all’anti-europeismo, dal trumpismo al putinismo, ci rendiamo conto che queste contrapposizioni – seppur generate da un genuino “rifiuto” dello status-quo demoliberale – contribuiscono solo a rendere il dibattito pubblico,la cultura, più omogeneo e di conseguenza controllabile mentre “la grande truffa continua a Washington e a Mosca“. Siamo stanchi di occupare la casella dei semplici bastiancontrari.