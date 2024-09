Il Napoli Spalletti e Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Ildie quello di: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “Opposti che si attraggono. Impossibile pensare diversamente quando si guarda ildi oggi e quello dello scudetto. Bello e concreto quello targato Luciano, cinico e spietato quello di Antonio. Eppure nella diversità si intravedono delle affinità. E no, non si tratta solo del dna e della mentalità vincente. Luciano e Antonio hanno un punto di contatto che non si potrà mai mettere in discussione: «il leader sono io».era a capo della spedizione,sta facendo lo stesso con il suo. Non ci sono dubbi, non servono numeri 10, né bomber: in casacomandano loro. Un vero dogma nello spogliatoio dopo che lo scorso anno per tre volte l’allenatore non era riuscito a tenere saldo il timone della nave”.