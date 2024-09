I programmi in tv oggi 17 settembre 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di martedì 17 settembre 2024) Su Rai Uno I Leoni di Sicilia, su Canale 5 Temptation Island. Guida aiTv della serata di martedì 17Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 17? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Gli ultimi saranno ultimi. Luciana è una giovane donna che, dopo essere finalmente rimasta incinta, perde il lavoro. Antonio, poliziotto cinquantenne, viene trasferito a seguito di un incidente in cui ha perso la vita un suo. Su Rai 4 dalle 21.20 The Voyeurs. A Montreal, dopo essersi trasferita nel loft dei loro sogni, la coppia Pippa e Thomas è curiosamente attratta dalla vita sessuale dei vicini che sembrerebbero ben predisposti a “farsi notare”.