Golf da giovedì l’Italian Challenge Open all' Argentario

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Il 19 settembre prende il via, massimo torneo italiano nel secondo circuito continentale. La gara va in scena all’Club in Toscana che nel 2025 ospiterà l’d’Italia.è il secondo evento delPro Tour 2024, il circuito di gare nazionali e internazionali della Federazione Italiana, organizzate con la collaborazione di Infront Italy. L’evento, inserito nel calendario delTour e arrivato alla sedicesima edizione, mette in palio 350.000 euro di cui 56.000 al vincitore. Ad anticipare la competizione, la Pro-Am. In gara 16 tra i migliori 20 giocatori delTour S aranno 156 i protagonisti del. Tra questi anche 16 tra i migliori 20 attuali giocatori del secondo circuito europeo maschile.