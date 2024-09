Giallo sulla morte di Matacena La sua salma e quella della madre saranno riesumate Indagata la moglie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Roma, 17 settembre 2024 - A sorpresa le morti di Amedeo, Raffaella De Carolis, diventano un cold case: la Procura di Reggio Calabria ha aperto un'indagine per accertare la causa del decesso dell'ex parlamentare di Forza Italia, disponendo la riesumazione dei corpi, e ha indagato per omicidio Maria Pia Tropepi, sua ultimamorto latitante a Dubaimorì il 16 settembre 2022 mentre era latitante a Dubai, dove si era rifugiato per sfuggire alla condanna per concorso esterno in associazione mafiosa con la 'ndrangheta nel processo "Olimpia". Lainvece era scomparsa pochi mesi prima, il 18 giugno 2022. L'inchiesta è coordinata dal sostituto procuratore Sara Parezzan, si leggeGazzetta del Sud, la prima a dare la notizia.