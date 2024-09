Eccellenza \ La seconda giornata | brillano Matelica Maceratese e Montefano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 17 settembre 2024) Prima vittoria per Portuali e Monturano Campiglione. Dopo la, rimangono ancora a zero Alma Fano, Atletico Mariner, Urbania e Fabriano Cerreto Vallesina, 16 settembre 2024 – Sostanza dietro, pragmatismo in avanti. Le armi che più accomunano le tre lì in vetta, a punteggio pieno, forse rientrano tutte qui.al secondo giro disi sono dimostrate le migliori tre del campionato. Attraverso tre vittorie speciali. Il gruppo del “comandante” Giuseppe Santoni comincia a conformarsi ad immagine e somiglianza del suo allenatore. Ovvero con la capacità di andare dritta al punto, anche quando ogni tanto si presentano delle potenziali virgole. Vedi, il modo in cui, tramite il 4-1 sul campo del Fabriano e la doppietta di Veneroso, si è sopperito all’assenza di bomber Iori.