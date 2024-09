E80 Group | Dati sostenibilità e sicurezza | questo è il futuro dell' intralogistica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Affrontare la transizione digitale e green, adattare la strategia di business al Mercato, individuare gli strumenti per essere sempre competitivi a livello globale: sono alcunee sfide che stanno interessando le imprese oggi, in particolare quelle del settore FMCG. Ad accompagnarle c’è E80, la multinazionale di Viano, Reggio Emilia, che sviluppa soluzioni intralogistiche automatizzate e integrate per produttori e distributori di beni di largo consumo. Fondata da Enrico Grassi, Presidente del Gruppo, con il nome di Elettric80, dal 1980 ad oggi ha realizzato oltre 450 Smart Factory, installando più di 9mila veicoli autonomi a guida laser (LGV).