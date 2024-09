Colpaccio di Jannik Sinner | ora Baldi e Panichi lavorano per lui

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Strano ma vero: c'è un obiettivo chedeve ancora centrare e al quale tiene parecchio, è una grande vittoria in Italia. Gli Internazionali d'Italia di Roma gli sono sempre sfuggiti per sconfitte inattese e un'anca dolorante mentre le Finals di Torino lo hanno visto beffato un anno fa, in finale, da Nole Djokovic. Quindi il numero 1 del mondo ha una sola idea in testa, quella di trionfare alle prossime Finals in programma dal 10 al 17 novembre al Pala Alpitour torinese. Per arrivare al top ha stilato un programma preciso: qualche giorno di riposo e di golf a Montecarlo, un salto alla Milano Fashion Week e via in Cina, dove si è iscritto sia al torneo 500 di Pechino che al 1000 successivo di Shangai. Quindi giocherá il 500 di Vienna e il 1000 di Parigi Bercy, le Finals 2024 per le quali, con i suoi 9.