Cimitero dei bambini il sospetto e le accuse | Non può aver fatto tutto da sola

(Di martedì 17 settembre 2024) Avrebbe partorito da, nella casa di famiglia, "senza la collaborazione, né la presenza di nessuno" la 22enne, madre biologica del neonato trovato morto il 9 agosto scorso, in un giardino di una villa a Vignale di Trsetolo, in provincia di Parma. Nessuno, infatti, era conoscenza della sua gravidanza: né i familiari, né il padre del piccolo, né gli amici. A rendere note le azioni compiute dalla giovane è stata la procura, in una nota a firma del procuratore, Alfonso D'Avino. Grazie al Dna, qualche settimana dopo il ritrovamento, a fine agosto, era stata individuata l'identità della ragazza, ora indagata per omicidio e occultamento di cade. Nei giorni scorsi, i risultati dell'autopsia compiuta sul cade del neonato rivelavano che il bambino fosse nato vivo.