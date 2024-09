Cassano | Mi fa rabbrividire Conte che dice dovete sporcarvi le mani al Napoli che vinse lo scudetto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 17 settembre 2024) Nel corso della puntata di Viva El Futbolha mosso delle critiche aldie al tecnico stesso. Sulla partita a Cagliari: «Ieri fino al 60? c’è stato un bruttissimo, inguardabile. Poi tutto si decide nelle due aree. Se tu fai gol e tu non lo fai. Se poi fai un miracolo ogni dieci partite, lì ne hai fatti tre di seguito. Stiamo parlando di un’altra situazione. Ma questo non è solo nella partita di ieri. Se vado a vedere la prima partita al Verona: malissimo, 3 gol subiti. La partita in casa con il Bologna, fino all’1-0 non hanno fatto bene. Li hanno fischiati. Poi hanno vinto la partita, dopo l’1-0 hanno fatto qualcosina di buono. Con il Parma meritavano ampiamente di perdere, ieri non meritavano di vincere e questo è quanto delle partite. È semplice parlare della partita di ieri: una squadra come il Cagliari crea tanto e poi non fa gol.