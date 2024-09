Bianchi | Non avere impegni di coppe è determinante

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Ottavio, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. L’allenatore del primo scudetto ha parlato del Napoli dei suoi tempi, quando era calciatore. Quindi si è soffermato su Conte, su Buongiorno ed inevitabilmente sul match di sabato sera a Torino. Di seguito le sue parole alla radio napoletana.: “A Napoli non avevamo mai vinto nulla” Così l’allenatore del primo scudetto: “A Napoli non avevamo mai vinto nulla anche quando giocavo con dei grandissimi giocatori, al massimo siamo arrivati con Pesaola secondi ma distanziati. La mentalità era quella di giocare per vincere la partita per poi vivere di rendita durante la settimana, le cose poi sono cambiate. Conte è una garanzia totale. La consapevolezza di essere forte la si costruisce lavorando durante la settimana.