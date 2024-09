Vola l’export delle piante in provincia di Pistoia Cifre record | novanta milioni in tre mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024), 16 settembre 2024 – Continua la tenuta delpistoiese divive, che fa segnare un più quasi 3% nel secondo trimestre 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023. Tra aprile e giugno le aziende pistoiesi hanno esportato nel Mondovive per un valore di 91,3di euro, portando ad oltre 240,7di euro il dato dei primi seidel 2024, in linea con il 2023 (meno 0,46%). Dati che confermano la leadership toscana con oltre il 40% nelitaliano nel Mondo, con le imprese pistoiesi che fanno la parte del leone (il 90% delregionale). I dati Istat, elaborati da Coldiretti, sono stati diffusi nell’ambito di uno dei tanti incontri di Un Altro Parco in Città.