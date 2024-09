UFFICIALE – Asllani firma il rinnovo con l’Inter | i dettagli!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 16 settembre 2024)ha annunciato ildi contratto di Kristjanfino al 2028. Di seguito il comunicatodel club sul sito. COMUNICATO– FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Kristjan: il centrocampista classe 2002 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2028. Oravuole prendersi! FUTURO DA COSTRUIRE – L’annuncio deldel calciatore albanese giunge dopo la partita di ieri contro il Monza, pareggiata per 1-1 dai nerazzurri. Proprio in quest’occasione, a differenza di quanto accade generalmente, il giocatore ex Empoli è stato impiegato dal primo minuto e non è stato sostituito dal tecnico Simone Inzaghi. La prestazione dei nerazzurri non è stata delle migliori, così come quella dell’albanese.