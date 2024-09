Traffico Roma del 16-09-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione a tutti voi che siete all’ascolto a causa di un incidente Ci sono code lungo la carreggiata esterna della Grande Raccordo Anulare dalla Laurentina all’appia ancora sostenuto ilsulla via Cassia con code dal raccordo via di Grottarossa verso il centro O del su via della Pineta Sacchetti pere lavori tra la galleria Giovanni XXIII in Largo Agostino Gemelli sempre lavori rallentamenti su via del Foro Italico all’altezza di via dei Campi Sportivi si transita su carreggiata a ridotta ricordiamo che hanno preso il via i lavori alla rampa per la Prenestina che resta chiusa per chi percorre la tangenziale est in direzione di San Giovanni inevitabili ripercussioni in viale dello Scalo di San Lorenzo nella zona di Porta Maggiore si procede ancora a rilento poi sulla Pontina per lavori all’altezza di Tor de’ Cenci Pomezia infine una ...