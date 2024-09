Siamo pronti per governare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Oltre duecento esponenti e simpatizzanti del centro destra, hanno gremito la terrazza ed il salone del Grand Hotel Cesenatico, in occasione dell’incontro svoltosi ieri con Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile nazionale della segreteria politica di Fratelli d’Italia, la candidata presidente per il centro destra alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, Elena Ugolini, il viceministro Galeazzo Bignami e la deputata Alice Buonguerrieri, presidente provinciale di Forlì-Cesena di Fdi, la quale ha organizzato e coordinato l’evento, che di fatto segna l’inizio ufficiale della campagna elettorale regionale. C’era molta attesa per l’intervento di Arianna Meloni, la quale ha dichiarato che a suo avviso anche in Emilia-Romagna il centro destra può vincere: "Elena Ugolini è una donna che farà la differenza.