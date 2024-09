Quando la morte mi incontrerà sono d’accordo sin da ora | Reinhold Messner festeggia così i suoi 80 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) L’alpinista leggendario, il primo uomo a conquistare tutte le 14 vette oltre gli 8000 metri senza ossigeno, si appresta a celebrare il suo ottantesimo compleanno. Ma non aspettatevi grandimenti: fedele al suo pragmatismo,trascorrerà la giornata in una baita a 2000 metri, in compagnia della moglie Diane. “Compio 80, è un dato di fatto con il quale posso vivere benissimo”, ha dichiarato con la sua consueta franchezza. Una vita straordinaria la sua, costellata di sfide epiche e successi ineguagliabili, ma anche di momenti difficili e perdite dolorose. Scalatore, esploratore, scrittore, politico, regista, fondatore di musei:ha vissuto molte vite, sempre “controvento“, superando critiche e ostacoli per raggiungere iobiettivi.