Play Together allenamenti contro la violenza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 – #Alleniamocila”: è questo l’hashtag che caratterizza e descrive la mission dell’iniziativache venerdì 27 settembre, a Monte San Savino aprirà le danze della II edizione del premio Harmony Award. Dalle ore 16.00 alle 18.30, il centro storico savinese si trasformerà in una cittadella sportiva a cielo aperto animata da una moltitudine di giovani atlete e atleti che ci mostreranno come lo sport sia un importante strumento di inclusione, aggregazione, rispetto e lotta ad ogni genere die disparità. Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto il coinvolgimento di dieci associazioni del territorio aretino e della Valdichiana, in questo 2024 saranno ben diciassette le società sportive che si metteranno in gioco, cimentandosi davanti agli occhi dei presenti, nelle più disparate discipline.