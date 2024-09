Per la Milano fashion week torna Lineapelle 104

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il tempo di104 è arrivato. In occasione della, da domani 17 settembre, fino a mercoledì 19, la manifattura internazionale della pelle, della moda, del lusso e del design si incontrano a FieraRho. Un’edizione tutta da scoprire, perché proprio per il momento in cui si svolge, metterà in mostra tutta una serie di contenuti che cercheranno di aprire nuove prospettive, segnali e indicazioni. Tutto quello, insomma, che può essere utile per rafforzare la capacità delle aziende di resistere e avere strumenti solidi ed evoluti nella prospettiva di una ripartenza. Emblema del Made in Italy Il sistema fieristico rappresentato dae le rassegne ad essa collegate è imperniato sul primato delle aziende italiane, portatrici di stile, qualità, servizio al cliente.