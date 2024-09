Notte bianca nel quartiere millenario

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sarà un’occasione per conoscere, o per vedere con altri occhi, undell’estrema periferia ovest dalla storia millenaria, “La“ di Figino in programma per sabato prossimo, 21 settembre, dalle 16 in poi. Unadi festa ma anche per riflettere, visto che in quella data si celebra la giornata internazionale della Pace. A invitare tutti i milanesi è il Nuovo Comitato diFigino: "Sarà una serata indimenticabile – assicurano i promotori – in cui potrete conoscere i volti del. Commercianti, artisti e hobbisti uniti per creare un evento speciale e farvi scoprire questa perla nascosta di Milano. Fin dal pomeriggio ci saranno musica, cibo, spettacoli e “segnali di pace“, in un luogo di Milano con più di mille anni di storia".