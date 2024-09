Non è mai stato in bilico la decisione di Conte era chiara | il clamoroso retroscena sull’azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 16 settembre 2024) Antonioha sempre avuto dei calciatori “inamovibili” fin dal suo arrivo a Napoli. Ora, è emerso un importantissimosu un azzurro. L’avvento di Antonioal Napoli ha riportato grande entusiasmo all’intera piazza. Il tecnico azzurro ha scelto il capoluogo campano per ripartire e sopratutto per farlo nel miglior modo possibile. Infatti, dietro all’accordo con Aurelio De Laurentiis c’è sempre stata la voglia di riportare il club ai vertici della Serie A e non solo. Ciò che però salta all’occhio è sempre stata la volontà dell’allenatore, il quale ha scelto degli uomini “intoccabili” per aprire un nuovo ciclo. Infatti, fin dalla presentazione ufficiale, l’ex Juventus fece intuire la propria volontà di non cedere uomini importanti. Tali richieste sono state poi accolte dal presidente De Laurentiis.