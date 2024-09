Monaco verso le Finals di Coppa Davis | Non porterei Bolelli Sinner non è detto che ci sarà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di valutazioni. Guidoha dato diverse chiave di lettura interessanti a valle della settimana di, nell’ultima puntata di TennisMania che è andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. La fase a gironi ha emesso i propri verdetti e l’Italia si è qualificata alla Final Eight di Malaga (Spagna), in programma dal 19 al 24 novembre, da prima del proprio raggruppamento, sconfiggendo per 2-1 Brasile, Belgio e Olanda. Una vittoria maturata grazie ai grandi sforzi di un gruppo privo dei primi due tennisti italiani della classifica mondiale, ovvero Jannike Lorenzo Musetti. “Il girone è stato molto equilibrato e gli azzurri hanno giocato con il coltello tra i denti fino alla fine, anche quando sapevano di avere già ipotecato la qualificazione.