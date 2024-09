Michaela Mabinty DePrince | la ballerina che ha trasformato il dolore in danza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 16 settembre 2024), nata il 6 gennaio 1995 in Sierra Leone, è una delle ballerine più ispiratrici e iconiche del nostro tempo. La sua storia è quella di un’incredibile ascesa verso la gloria, ma anche di una lotta contro le avversità che ha vissuto sin da bambina. Abbandonata in un orfanotrofio durante la guerra civile,ha dovuto affrontare discriminazioni, malattie e pregiudizi, ma grazie alla sua forza e passione per la, è riuscita a diventare una delle étoiles più riconosciute al mondo., foto Ansa – VelvetMagLe origini: un’infanzia segnata dalla guerraè nata durante uno dei periodi più bui nella storia della Sierra Leone, devastata da una brutale guerra civile. All’età di tre anni, ha perso entrambi i genitori ed è stata mandata in un orfanotrofio.