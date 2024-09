Mafia10 arresti nei clan del Trapanese

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 16 settembre 2024) 10.55 Dieciad Alcamo, nel, per associazione a delinquere di stampo mafioso,scambio elettorale politico mafioso, estorsione e spaccio di stupefacenti, traffico di influenze,violazione di segreto d'ufficio e porto e detenzione illegale di armi.Tra gli arrestati, un ex senatore del Pd. Ad eseguire le misure le Squadre Mobili di Trapani e Palermo, coordinate dalla Dda. L'indagine, avviata nel 2021, ha messo in luce i nuovi assetti e"il rinnovato dinamismo criminale" delle famiglie mafiose di Alcamo e Calatafimi.