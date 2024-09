LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Ineos Britannia sfida Alinghi per chiudere i conti attesa per Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 16 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:25 Sono già 17 i secondi di ritardo percon il vento che sta nuovamente scendendo. Comitato di regata che accorcia il lato di poppa ad 1.15 miglia nautiche. 14:23 Vento che spira a circa 9 nodi orari sul campo di regata durante questo primo lato di bolina. Condizioni al limite ma tutto sommato accettabili.si invola verso il primo cancello con 150 metri di vantaggio. 14;21 Partenza anticipata per, che sconta immediatamente la penalità. Britannici che provano subito a scappar via nel primo lato di bolina. 14:19 Si parte in condizioni di marginal foil. Sarà determinante più del solito evitare qualsivoglia errore per restare correttamente sul foil.14:17 Le imbarcazioni sono correttamente sul foil ed iniziano a creare velocità. Siamo a tre minuti dalla partenza ufficiale.