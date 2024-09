Juventus l’ammissione di Locatelli | la frase sulla Champions che brucia ancora

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

"Laci è mancata lo scorso anno, è speciale sentire la musica, è la competizione più importante e non vediamo l'ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi". Sono le parole del centrocampista della, Manuel, in conferenza stampa alla vigilia del match d'esordio diLeague contro il Psv Eindhoven. "Siamo cambiati, adesso sono uno dei giocatori più esperti e devo dare l'esempio: ci sono tanti ragazzi che hanno voglia di fare, questo rende tutto più semplice, abbiamo legato molto bene, perché c'è tanta voglia di tornare a giocare a grandi livelli qui, tutti insieme", aggiunge.