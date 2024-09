Italia terremoto nella notte Magnitudo e profondità

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una scossa didi3.3 è stata registrata alle 2:02 di questa mattina davanti alla costa est della Sicilia, precisamente al largo della provincia di Catania. Il sisma, rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), ha avuto un ipocentro situato a unadi 23 km e un epicentro a 8 km di distanza dalla cittadina di Riposto. Secondo le prime informazioni, non si segnalano danni né a persone né a cose. La scossa, benché avvertita in alcune località della zona, non sembra aver provocato particolari disagi. Le autorità locali restano comunque in allerta, continuando a monitorare la situazione per eventuali sviluppi. L'articoloproviene da The Social Post.