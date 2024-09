Il torto la beffa e un silenzio assordante Ma niente alibi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tre punti in quattro partite: se non è crisi ci assomiglia molto. A DDR non ne va dritta una e dopo l'incolore avvio di campionato anche a Genova inciampa in un'altra giornata da dimenticare tra errori arbitrali, sfiga e autolesionismo (pure espulso). Ma a preoccupare non sono tanto i risultati, quelli arriveranno non abbiamo dubbi viste le idee del tecnico e la rosa giallorossa, piuttosto il mutismo di un club che incassa unclamoroso come quello di ieri a Marassi senza batter ciglio. Lontane anni luce le battaglie sensiane contro la classe arbitrale è chiaro, tutto è cambiato e ora c'è la tecnologia che può andare in aiuto ai fischietti e quindi certe strategie non avrebbero più senso, ma a tutto c'è un limite. Giua, che come tutti può sbagliare, però deve essere aiutato da uno staff che ieri si è dimostrato non all'altezza e oggi presumibilmente pagherà lui per tutti.