Il giudice dissequestra la ' barca degli 007' naufragata nel lago Maggiore ma non si sa a chi darla

(Di lunedì 16 settembre 2024) AGI – Restano alcuni aspetti nebulosi sulla ‘007' che affondò sulil 28 maggio dell'anno scorso. Il fatto che si trattasse di un'imzione con un passato indecifrabile emerge dalle motivazioni alla sentenza con la quale è stato ratificato il patteggiamento per omicidio e naufragio colposi dello skipper Claudio Carminati a 4 anni di carcere il 12 giugno scorso. Nelle stringate motivazioni alla decisione laAnna Giorgetti stabilisce che la ‘Gooduria' vengata e restituita a quello che definisce l''avente diritto' che tuttavia non sa indentificare. “È un'espressione certamente generica ma l'unica utilizzabile nel caso di specie – è scritto nel documento letto dall'AGI -. Dagli atti emerge che è di proprietà della ‘Love Lake' di Anna Bozkhova le cui quote sono per il 95% e per il restante 5% di Carminati.