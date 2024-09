Fuffaguru chi sono e cosa fare per riconoscerli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – L’avvento dei social come strumento di comunicazione di massa porta con sé degli evidenti vantaggi, ma anche dei rischi concreti da tenere in considerazione. Nel campo degli investimenti, ad esempio, moltii presunti influencer che sul web sfruttano alcune tecniche di comunicazione per far investire, spesso in maniera sconsiderata, dei soldi ai loro follower in progetti dalla dubbio resa. Si tratta di coloro che vengono indicati con il termine di, dei soggetti che comunicano sui social il lusso sfrenato della loro vita e la possibilità diguadagni facili seguendo i loro consigli e iscrivendosi a dei corsi da loro tenuti. Si tratta, purtroppo, di un fenomeno in grande ascesa, contro il quale l’Antitrust ha iniziato a muoversi.