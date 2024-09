David Neres Firma un Record Storico in Serie A | Nessuno ci era mai riuscito prima!

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nonostante abbia giocato solo alcuni spezzoni di partita,ha già stabilito uninha già lasciato il segno nel campionato italiano, scrivendo il suo nome nella storia dellaA. Nonostante abbia giocato solo spezzoni di partita, il brasiliano ha stabilito un nuovo, confermandosi una pedina fondamentale per il Napoli di Antonio Conte. Napoli è stato travolgente nella vittoria contro il Cagliari per 4-0, e, entrato ancora una volta dalla panchina, ha contribuito con un assist preciso per Buongiorno, autore del gol finale. Questo porta il totale degli assist del brasiliano a tre, uno per ciascuna delle sue prime tre apparizioni nel campionato. Un rendimento che adesso obbliga Conte a riconsiderare la titolarità di Politano, il cui posto potrebbe essere in pericolo.