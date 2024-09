Champions League –Il Milan prova a fermare il Liverpool di Salah Vlahovic primo marcatore a 390 su Sisal it guida la Juve contro il PSV

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) (Adnkronos) - Roma, 16 settembre 2024 –La nuovaprende finalmente il via. E lo fa con un carico di attesa e curiosità enormi anche per le cinque formazioni italiane coinvolte nella massima competizione europea. La formula completamente rinnovata prevede una classifica unica con le formazioni che, nella cosiddetta Phase, incontreranno 8 avversarie diverse: le migliori 24 approderanno alla fase a eliminazione diretta. La prima giornata prevede subito un big match comedove i rossoneri proveranno a bloccare, tra le mura amiche di San Siro, i Reds. Gli espertivedono gli inglesi favoriti a 1,95 rispetto al 3,60 del Diavolo mentre si sale leggermente, fino a 3,75, per il pareggio. Quella che andrà in scena sarà la quinta sfida tra le due: i quattro precedenti sono sempre stati ricchi di gol, ribaltamenti di fronte ed emozioni.