Castlevania Nocturne | rivelati teaser e data di uscita della seconda stagione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) È stato diffuso iltrailerdi, l'ultimo capitolo dell'universo di. Ladi, l'ultimo capitolo dell'universo di, sta per debuttare sul piccolo schermo. Netflix ha diffuso untrailerprossimaserie animata e ha rivelato che sarà presentata in anteprima a gennaio 2025. Basata sulla classica serie di videogiochi di Konami,riprende 300 anni dopo la fineserie originale, che è stata trasmessa per quattro stagioni su Netflix. La primasi svolge in Francia nel 1792, nel pienoRivoluzione francese. La sinossi recita: "In una zona remotaFrancia occidentale, l'aristocrazia controrivoluzionaria ha stretto un'alleanza con un terrificante